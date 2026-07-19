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Sydney Jordan

Traduzido por

Roy Steur desmente com veemência as histórias sobre o pai: “É pura besteira”

S. Steur
R. Steur
Newcastle
Volendam

Houve bastante polêmica em torno do pai de Sean Steur durante a transferência dele para o Newcastle United. Várias versões circularam, apontando o pai como uma das principais causas da saída do Ajax. Roy Steur, irmão do meio-campista, conta sua versão ao NH Sport.

As negociações contratuais entre o Ajax e Steur se arrastaram nos últimos meses. A comitiva do meio-campista, e principalmente seu pai, teria desempenhado um papel importante na falta de um acordo. Inúmeros torcedores do Ajax, além de Johan Derksen e Henk Spaan, se manifestaram negativamente sobre o pai de Steur.

Ao ouvir o nome Newcastle, um largo sorriso surge no rosto do goleiro do FC Volendam. Quando a conversa chega a Steur pai, seu olhar muda visivelmente. O jogador de 21 anos então se pronuncia sobre a situação.

“Isso não nos afeta muito como família, porque sabemos como nosso pai é e ele sempre nos protege. Ele está sempre pronto para nos ajudar”, afirma Steur. “As pessoas também sabem que o que dizem sobre ele é pura besteira.”

Em seguida, o goleiro enumera tudo o que se alega sobre Steur sênior. “E dizem que ele é o agente.” O jogador de Volendam dá de ombros e suspira.

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“Isso já não está certo. As pessoas vêm com informações que não batem certo. Tudo o que dizem...” Steur balança a cabeça, visivelmente irritado. “Não damos muita importância a isso”, conclui ele.

Steur foi transferido para a Premier League por 27 milhões de euros. No Newcastle United, ele é companheiro de equipe de Sven Botman, que está iniciando sua quinta temporada no The Magpies. O jovem meio-campista foi titular no sábado contra o Darlington FC (3 a 0) e jogou um tempo.



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