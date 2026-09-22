Roy Keane se recusa a pedir desculpas a ex-astro do Liverpool

O ex-capitão do Manchester United, Roy Keane, se recusou a pedir desculpas a Andy Robertson, astro do Tottenham, durante a participação de ambos em um episódio do programa "Stick to Football".

Roy Keane havia descrito o lateral escocês como "um bebê grande" 3 anos atrás, ao comentar uma partida entre Liverpool e Arsenal, quando Robertson defendia o Liverpool.

A dupla relembrou a situação de forma bem-humorada, mas o ex-astro do Manchester United manteve seu antigo comentário apesar do clima descontraído, segundo publicou o Daily Mail.

Robertson havia se dirigido ao árbitro assistente Constantine Hatzidakis após o fim do primeiro tempo do confronto entre Liverpool e Arsenal, depois que aparentemente tocou em seu cotovelo, antes que o árbitro assistente levantasse o braço e atingisse o rosto do jogador com o cotovelo.

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Robertson apareceu em seguida segurando o queixo, antes de reclamar dizendo que o árbitro assistente o havia acertado com o cotovelo na região da garganta.

Mas Keane não demonstrou simpatia por ele durante sua análise da situação no estúdio, e disse na ocasião que Robertson era "um bebê grande", apontando que foi o jogador quem segurou o árbitro assistente primeiro, e exigindo que ele se concentrasse na defesa e continuasse a partida.

E quando o assunto voltou à tona anos depois, na presença de Robertson, Keane iniciou sua fala de forma irônica, afirmando: "Isto não é um pedido de desculpas!".

E explicou: "Os jogadores precisam lembrar que às vezes ficamos no estúdio por longas horas, e o clima pode ficar um pouco parado. Às vezes um jogador faz alguma coisa, e você acaba se incomodando por causa da longa duração do dia".

E acrescentou: "Os outros analistas não diziam nada, e eu olhava para eles e dizia: vocês precisam dizer alguma coisa. E foi por isso que acrescentei a palavra bebê pela última vez".

E Robertson respondeu de forma irônica: "Eu não esperava um pedido de desculpas! As duas primeiras vezes foram aceitáveis, mas a terceira foi exagero".

O árbitro assistente Hatzidakis havia sido afastado temporariamente da direção das partidas durante a investigação do episódio, antes de o caso ser posteriormente encerrado.