Roy Keane, ex-jogador do Manchester United e comentarista de televisão, respondeu com veemência às declarações de Rodri sobre o caso do Manchester City e as possíveis punições contra o clube, ressaltando a necessidade de que ele arque com as consequências daquilo que as investigações concluíram no processo das infrações financeiras.

Em declarações ao canal "ITV", Keane rejeitou a postura de Rodri, que se disse confiante na superação do caso pelo Manchester City sem punição, e afirmou: "Já era hora, isso vem se arrastando há muito tempo. Eu certamente não concordo com a mensagem do Rodri. Foi uma decisão do clube, foram eles que escolheram trapacear".

As declarações de Keane vêm após reportagens da imprensa indicarem que a comissão independente concluiu pela condenação do Manchester City em 114 das 115 infrações financeiras, enquanto as punições ainda não foram definidas. O clube, por sua vez, afirmou que os procedimentos ainda estão em andamento e que aspectos importantes do caso não foram resolvidos, mantendo sua posição de rejeição às acusações.

Keane acrescentou: "Independentemente dos títulos que conquistaram nos últimos anos, eles merecem ser punidos", apontando a dificuldade de determinar a natureza e a extensão da punição, mas insistindo na necessidade de o clube enfrentar as consequências decorrentes da decisão.

O ex-jogador do Manchester United disse: "Eles trapacearam e foram condenados, e agora têm de enfrentar as consequências. É um choque que tenham sido condenados nesse grande número de acusações", em referência à dimensão do caso, que diz respeito a infrações financeiras ocorridas no período entre 2009 e 2018.