Roy Keane acha que o Manchester City deve ser duramente punido por violar as regras financeiras da Premier League. O principal clube inglês foi considerado culpado pela comissão independente em 114 das 115 acusações. Segundo o The Telegraph, agora está claro: ''Rebaixamento para o Manchester City'', estampou o jornal em manchete nesta semana. Keane entende que as consequências não podem deixar de vir.
O caso gira em torno de supostas irregularidades financeiras no período entre 2008 e 2018. Durante a batalha judicial, que já está em andamento desde 2024, o City sustentou ter ‘provas irrefutáveis’ de sua inocência, mas, segundo o The Telegraph, a comissão independente desmontou completamente essa posição. O jornal fala em possivelmente ‘a decisão judicial mais impactante de todos os tempos no futebol inglês’.
Rodri, que defendeu o Manchester City até o verão passado, ressaltou antes de Inglaterra x Espanha que a diretoria do clube sempre disse aos jogadores que não houve erros graves na área financeira. ''Eu confio no sistema judicial e na inocência do clube'', disse o meio-campista do FC Barcelona em entrevista coletiva.
Rodri esteve ligado ao Manchester City entre 2019 e 2026. O espanhol conquistou quatro títulos nacionais e levou o clube ao título da Liga dos Campeões em 2023. Rodri foi campeão europeu em 2024 e campeão mundial em 2026. Depois de vencer o título europeu, ele também ganhou a Bola de Ouro.
Keane discorda totalmente de Rodri na ITV. ''Isso já acontece há bastante tempo. Eu certamente não concordo com a mensagem do Rodri. O Manchester City escolheu conscientemente trapacear. Com tudo o que ganhou nos últimos anos, merece ser punido'', avalia o ex-meio-campista do Manchester United.
''Eles trapacearam e foram considerados culpados. É uma pílula amarga para o Manchester City, que agora terá de arcar com as consequências. Também foi uma grande notícia. Não é pouca coisa o clube ser considerado culpado em 114 pontos. Isso é uma notícia chocante'', concluiu Keane.