Rosengard x Bayern ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Champions feminina

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), pela quinta rodada do grupo D; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Malmo, o Rosengard recebe o Bayern de Munique na tarde desta quinta-feira (15), às 14h45 (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo D da Champions League feminina. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Na lanterna do grupo, com quatro derrotas, o Rosengard não tem mais chances de classificação, mas promete dificultas a vida do adversário. O time sueco não tem problemas no elenco para o jogo desta quinta-feira.

Do outro lado, o Bayern de Munique é o vice-líder do grupo, com 9 pontos, e quer o triunfo para tentar assumir a ponta do grupo. As bávaras, no entanto, tem vários desfalques confirmados por lesões.

Prováveis escalações

Escalação do provável Rosengard: Micah; Oling, Schmidt, Arnardottir, Wik; Bredgaard, Persson, Holdt; Kullashi, Schough, Larsson.

Escalação do provável Bayern de Munique: Grohs; Tainara, Viggosdottir, Kumagai, Simon; Magull, Zadrazil, Stanway; Lohmann, Buhl, Schuller.

Desfalques

Rosengard

Sem desfalques confirmados.

Bayern de Munique

Maximiliane Rall, Jovana Damnjanovic, Linda Dallmann, Giulia Gwinn e Hanna Glas estão lesionadas.

Quando é?