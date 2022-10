Rosengard x Barcelona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions feminina

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), pela segunda rodada do grupo D da Champions League feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

O Barcelona visita o Rosengard nesta quinta-feira (27), às 13h45 (de Brasília), em Malmo, pela segunda rodada do Grupo D da Champions League feminina. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Youtube da Uefa, na internet.

O Rosengard quer se recuperar na competição, já que estreou com derrota fora de casa para o Bayern de Munique.

Já o Barça busca o segundo triunfo para seguir na liderança da chave. A equipe espanhola deve ter a brasileira Geyse entre as titulares.

Prováveis escalações

Escalação do provável BARCELONA: Font, Bronze, Torrejón, Hernandez, Rábano, Guijarro, Walsh, Pina, Crnogorcevic, Rolfo e Geyse.

Escalação do provável ROSENGARD: Micah, Oling, Berglund, Arnardóttir, Samuelsson, Knaak, Persson, Bredgaard, Larsson, Schough e Kullashi.

Desfalques

Barcelona

sem desfalques confirmados.

Rosengard

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 27 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Malmo Idrottsplats, Malmo - SUE