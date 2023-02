Rosario Central x Godoy Cruz ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (24), pela quinta rodada do torneio; veja como acompanhar na internet

Nesta sexta-feira (24), o Rosario Central recebe o Godoy Cruz no Gigante de Arroyito às 21h (de Brasília), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Argentino 2023. O jogo será transmitido para o Brasil no streaming por assinatura Star+, e na GOAL você acompanha ao tempo real do duelo.

No caso da equipe de Rosario, o elenco comandado por Miguel Russo ocupa a nona posição da tabela com duas vitórias, um empate e uma derrota, ao longo dos quatro jogos disputados até então. Além disso, os Auriazules marcaram cinco gols e sofreram seis.

Pelo lado do Godoy Cruz, a equipe está na 12ª colocação, com um empate a menos e uma derrota a mais que seu adversário, antes da disputa da quinta rodada do torneio. Ao todo, marcou e sofreu o mesmo número de tentos (2), destacando: as duas partidas que venceu foi por 1 a 0 e as duas em que saiu derrotado perdeu pelo mesmo placar.

Prováveis escalações

Rosario Central: Servio; Martínez, Mallo, Quintana (Komar) e Rodríguez Armoa; Mac Allister, Ortíz, Infantino e Malcorra; Véliz e Candia.

Godoy Cruz: Rodríguez; Arce, Barrios, Rasmussen e Galdames; Cristian Núñez; Ramírez, Abrego, Fernández e Conechny; Salomón Rodríguez.

Desfalques

Rosario Central

Não há desfalques confirmados.

Godoy Cruz

Juan Andrada (suspenso).

Quando é?