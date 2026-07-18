Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1077100572.jpgPRESSE SPORTS
Hussein Hamdy

Traduzido por

Rooney: “Vou demitir Tuchel apenas se contratarmos esse técnico”

W. Rooney
T. Tuchel
P. Guardiola
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
England
Alemanha
Espanha
Argentina

Ampla polêmica

Wayne Rooney, lenda do futebol inglês, afirmou que a seleção da Inglaterra deve renovar a confiança no técnico Thomas Tuchel, apesar da derrota para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Tuchel tem sido alvo de críticas severas desde a eliminação da seleção inglesa da Copa do Mundo pela Argentina, na última quarta-feira, em partida em que os Três Leões abriram o placar com um gol de Anthony Gordon, antes de Enzo Fernández e Lautaro Martínez virarem o resultado com dois gols no final da partida a favor da seleção argentina.

O ex-técnico do Chelsea foi criticado pelo estilo de jogo da seleção após a vantagem no placar, além do caráter defensivo de algumas de suas substituições durante a partida.

Aos 72 minutos, Ezri Konsa entrou no lugar de Gordon, e Tuchel colocou o zagueiro Dan Burn no lugar de Reece James, enquanto a seleção inglesa estava na frente; no entanto, ele não colocou nenhum jogador ofensivo em campo até a entrada de Marcus Rashford e Ivan Toney, após a Argentina ter assumido a liderança aos 92 minutos.

Pep Guardiola, que ficou sem clube após deixar o Manchester City no final da última temporada, havia declarado anteriormente seu desejo de treinar uma seleção nacional durante sua carreira como técnico.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Ao deixar o Manchester City, Guardiola confirmou que planeja tirar um “tempo de descanso”, ressaltando que não voltará a trabalhar “por um tempo”.

Apesar da derrota da Inglaterra para a Argentina e da mudança no clima geral contra Tuchel, Rooney, ex-atacante do Manchester United e da seleção inglesa, pediu à Federação Inglesa que mantivesse o técnico alemão, a menos que houvesse um substituto melhor.

No programa “The Wayne Rooney Show”, Rooney disse: “Não vejo mais ninguém no momento, a menos que consigam contratar Pep Guardiola. Se o Pep estiver disponível, talvez seja uma boa ideia contratá-lo”.

Ele acrescentou: “Acho que ele é um técnico de nível mundial, e o que distingue os grandes técnicos é que eles aprendem com seus erros, evoluem e se tornam melhores”.

E continuou: “Se demitirem Tuchel, quem vamos trazer para treinar a seleção? Não acho que haja nenhum técnico melhor do que Thomas Tuchel, com exceção de Guardiola”.

E continuou: “Mas, para mim, o mais importante é que ele não tem experiência na Copa do Mundo. Passamos exatamente pela mesma situação com Fábio Capello”.

E acrescentou: “A Copa do Mundo é diferente, é preciso vivenciar essa atmosfera pessoalmente, e ele já passou por essa experiência.”

Tuchel havia assinado, em fevereiro passado, um novo contrato que se estende até a Euro 2028, que será sediada pela Inglaterra em parceria com outros países.

As críticas não se limitaram à derrota para a Argentina, mas se estenderam também às escolhas do técnico alemão para a convocação da seleção antes do torneio.

A lista de jogadores excluídos da delegação da seleção que viajou para os Estados Unidos incluiu Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Gibbs-White e Adam Warton.

Rooney comentou: “Acho que ele cometeu erros na escolha da lista... Não dá para esperar ganhar a Copa do Mundo se o seu elenco for composto apenas por jogadores felizes, que vivem um ambiente confortável dentro do campo de treinamento”.

E continuou: “Você precisa de debate, precisa de jogadores que conversem com você e que nem sempre concordem com você”.

E acrescentou: “Você precisa de jogadores que tenham personalidade, opiniões e um jeito próprio, e que, às vezes, façam perguntas ao técnico”.

E continuou: “Os grandes treinadores gostam disso, porque abre espaço para o debate. Por isso, sim, acho que, quando ele olhar para trás, terá alguns sentimentos de arrependimento”.

E concluiu: “Mas continuo achando que ele não é menos competente do que qualquer outro técnico para comandar nossa seleção no próximo campeonato; essa é a minha opinião”.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google