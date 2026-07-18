Rooney: “Vou demitir Tuchel apenas se contratarmos esse técnico”

Wayne Rooney, lenda do futebol inglês, afirmou que a seleção da Inglaterra deve renovar a confiança no técnico Thomas Tuchel, apesar da derrota para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Tuchel tem sido alvo de críticas severas desde a eliminação da seleção inglesa da Copa do Mundo pela Argentina, na última quarta-feira, em partida em que os Três Leões abriram o placar com um gol de Anthony Gordon, antes de Enzo Fernández e Lautaro Martínez virarem o resultado com dois gols no final da partida a favor da seleção argentina.

O ex-técnico do Chelsea foi criticado pelo estilo de jogo da seleção após a vantagem no placar, além do caráter defensivo de algumas de suas substituições durante a partida.

Aos 72 minutos, Ezri Konsa entrou no lugar de Gordon, e Tuchel colocou o zagueiro Dan Burn no lugar de Reece James, enquanto a seleção inglesa estava na frente; no entanto, ele não colocou nenhum jogador ofensivo em campo até a entrada de Marcus Rashford e Ivan Toney, após a Argentina ter assumido a liderança aos 92 minutos.

Pep Guardiola, que ficou sem clube após deixar o Manchester City no final da última temporada, havia declarado anteriormente seu desejo de treinar uma seleção nacional durante sua carreira como técnico.

Ao deixar o Manchester City, Guardiola confirmou que planeja tirar um “tempo de descanso”, ressaltando que não voltará a trabalhar “por um tempo”.

Apesar da derrota da Inglaterra para a Argentina e da mudança no clima geral contra Tuchel, Rooney, ex-atacante do Manchester United e da seleção inglesa, pediu à Federação Inglesa que mantivesse o técnico alemão, a menos que houvesse um substituto melhor.

No programa “The Wayne Rooney Show”, Rooney disse: “Não vejo mais ninguém no momento, a menos que consigam contratar Pep Guardiola. Se o Pep estiver disponível, talvez seja uma boa ideia contratá-lo”.

Ele acrescentou: “Acho que ele é um técnico de nível mundial, e o que distingue os grandes técnicos é que eles aprendem com seus erros, evoluem e se tornam melhores”.

E continuou: “Se demitirem Tuchel, quem vamos trazer para treinar a seleção? Não acho que haja nenhum técnico melhor do que Thomas Tuchel, com exceção de Guardiola”.

E continuou: “Mas, para mim, o mais importante é que ele não tem experiência na Copa do Mundo. Passamos exatamente pela mesma situação com Fábio Capello”.

E acrescentou: “A Copa do Mundo é diferente, é preciso vivenciar essa atmosfera pessoalmente, e ele já passou por essa experiência.”

Tuchel havia assinado, em fevereiro passado, um novo contrato que se estende até a Euro 2028, que será sediada pela Inglaterra em parceria com outros países.

As críticas não se limitaram à derrota para a Argentina, mas se estenderam também às escolhas do técnico alemão para a convocação da seleção antes do torneio.

A lista de jogadores excluídos da delegação da seleção que viajou para os Estados Unidos incluiu Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Gibbs-White e Adam Warton.

Rooney comentou: “Acho que ele cometeu erros na escolha da lista... Não dá para esperar ganhar a Copa do Mundo se o seu elenco for composto apenas por jogadores felizes, que vivem um ambiente confortável dentro do campo de treinamento”.

E continuou: “Você precisa de debate, precisa de jogadores que conversem com você e que nem sempre concordem com você”.

E acrescentou: “Você precisa de jogadores que tenham personalidade, opiniões e um jeito próprio, e que, às vezes, façam perguntas ao técnico”.

E continuou: “Os grandes treinadores gostam disso, porque abre espaço para o debate. Por isso, sim, acho que, quando ele olhar para trás, terá alguns sentimentos de arrependimento”.

E concluiu: “Mas continuo achando que ele não é menos competente do que qualquer outro técnico para comandar nossa seleção no próximo campeonato; essa é a minha opinião”.