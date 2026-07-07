Rooney compara Messi e Ronaldo: os jogadores de Portugal não se divertem com Cristiano

Wayne Rooney afirmou, em declarações contundentes, que os jogadores da seleção de Portugal não gostam de jogar com Cristiano Ronaldo da mesma forma que os jogadores da seleção da Argentina gostam de jogar com Lionel Messi.

A trajetória de Ronaldo na Copa do Mundo chegou a um fim chocante após a derrota da seleção de Portugal por 1 a 0 para a Espanha nas oitavas de final, na segunda-feira, quando o gol da vitória marcado por Mikel Merino aos 91 minutos fez a diferença no estádio de Dallas.

O pentacampeão da Bola de Ouro foi titular em todas as cinco partidas da Portugal na Copa do Mundo na América do Norte, marcando três gols, sendo que Ronaldo, de 41 anos, marcou dois gols na goleada de 5 a 0 sobre o Uzbequistão na fase de grupos, antes de converter um pênalti na vitória nas oitavas de final contra a Croácia.

Messi, de 39 anos, superou claramente Ronaldo ao marcar sete gols em quatro partidas, liderando a disputa pela Chuteira de Ouro ao lado do francês Kylian Mbappé e do norueguês Erling Haaland, Embora Messi seja a principal estrela da Argentina e um elemento indispensável para a seleção, Rooney, que jogou ao lado de Ronaldo no Manchester United por seis anos, não tem a mesma impressão quando se trata da lenda do Real Madrid e da seleção portuguesa.

Rooney, que analisa as partidas da Copa do Mundo de 2022 para a emissora britânica “BBC”, disse: “Sempre se coloca Ronaldo e Messi juntos porque eles são dois dos melhores jogadores que o futebol já viu”.

Rooney acrescentou: “Mas parece que os jogadores da Argentina estão todos lá pelo Messi, e todos o apoiam. É claro que o Messi esteve fantástico nesta Copa do Mundo, mas não tenho essa impressão dos jogadores de Portugal em relação ao Ronaldo”.