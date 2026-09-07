Rooney: astro do Arsenal teve sorte de não ser expulso diante do Chelsea

Wayne Rooney, ídolo do Manchester United, acredita que o brasileiro Gabriel, zagueiro do Arsenal, teve "muita sorte" por não ser expulso durante a vitória de sua equipe sobre o Chelsea (2 a 1), no último domingo, pela Premier League inglesa.
Rooney entendeu que o jogador do Arsenal deveria ter sido expulso apenas cinco minutos após o início da partida, depois de Gabriel acertar um chute na cabeça do goleiro do Chelsea, Emiliano Martínez.
Diversos jogadores do Chelsea demonstraram grande indignação com o lance, que causou muita dor a Martínez e exigiu que ele recebesse atendimento médico.
A visão do árbitro Chris Kavanagh foi obstruída por causa da confusão na área, mas o árbitro assistente de vídeo não sugeriu ao árbitro que fosse revisar o lance no monitor à beira do campo.
Em sua análise do lance no programa "Match of the Day", da BBC, Rooney afirmou: "À primeira vista você não percebe, mas quando assiste ao replay em câmera lenta pode ver melhor".
E acrescentou, conforme noticiado pelo jornal inglês "Metro": "Martínez estava segurando a bola, e Gabriel acertou um chute em sua cabeça, depois levantou a perna e saltou alto. Ele teve muita sorte por permanecer em campo".
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