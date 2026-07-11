Rooney alerta Johei sobre os riscos de treinar com Haaland

Wayne Rooney, lenda da Inglaterra, alertou Mark Joyhi, zagueiro dos Três Leões, sobre os riscos do treino com seu companheiro no Manchester City, Erling Haaland, atacante da Noruega.

Isso ocorre antes do confronto entre as seleções da Inglaterra e da Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Rooney disse, em declarações divulgadas pela BBC: “Alguns acham que o fato de Joyeh treinar diariamente com Haaland é uma vantagem, mas eu não vejo dessa forma. Pelo contrário, isso aumenta a dificuldade”.

Ele acrescentou: “É por isso que os boxeadores treinam contra adversários menos habilidosos do que eles ao se prepararem para uma luta, pois correm o risco de se lesionar”.

Ronnie concluiu: “Quando você treina com um atacante como Haaland, todos aqueles gols que ele marca nos treinos ficam na sua cabeça, e isso não é bom. Portanto, na verdade, não é uma vantagem alguma”.