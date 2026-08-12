Roony Bardghji (20 anos), estrela do Barcelona, passou por uma cirurgia nesta quarta-feira, após a grave lesão que sofreu recentemente.

O Barcelona havia anunciado oficialmente a lesão de seu jogador sueco Roony Bardghji, com uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O golpe se torna ainda mais difícil para o jogador sueco pelo fato de a lesão atual ter ocorrido no mesmo joelho direito em que ele já havia sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior durante seu período no Copenhague.

Roony Bardghji escreveu, nas redes sociais, após passar pela cirurgia: "A volta começa agora".

Depois de uma temporada em que não teve muitas oportunidades de jogar, o Barcelona buscava um novo clube para ele. No momento, Bardghji permanecerá no Barcelona.

Vários de seus companheiros de equipe enviaram mensagens de apoio a ele pelas redes sociais, e até mesmo seu antigo clube se juntou a eles.

O Copenhague disse, nas redes sociais, para incentivar o lesionado Bardghji: "Fique forte, Roony. Você já fez isso antes e pode fazer de novo".

O Barcelona deverá emitir um novo comunicado em breve para esclarecer a situação, além do tempo de ausência do jogador nas partidas.