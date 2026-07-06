Ronaldo: Vou embora com a consciência tranquila... e a Portugal não ganhou nada antes de mim

Apesar da amargura da eliminação nos últimos instantes, Cristiano Ronaldo fez questão de deixar mensagens tranquilas após o fim da trajetória de Portugal na Copa do Mundo de 2026.

“O Don” afirmou que deixa o torneio sem nenhum sentimento de arrependimento, reconhecendo que esta edição foi a última para ele na Copa do Mundo, após a derrota de sua seleção para a Espanha nas oitavas de final por 1 a 0.

Ele ressaltou que deu tudo de si durante todo o torneio.

Ronaldo disse aos jornalistas na zona mista após a partida, conforme noticiado pelo site ojogo: “Nos faltou um pouco de sorte. Levamos um gol nos minutos finais, e a partida foi bastante equilibrada, mas assim é o futebol”.

Minha consciência está tranquila... e não vou me precipitar

Ronaldo parecia abalado após o fim da partida e disse: “É natural que eu me sinta triste depois de ser eliminado dessa forma, mas eu também disse ontem que daria tudo de mim, e foi isso que fiz. Parto com a consciência tranquila, e a vida continua”.

Sobre o seu futuro, ele afirmou: “É verdade que este foi o meu último Mundial. Quanto ao resto do meu futuro, vou discutir isso com minha família e não tomarei nenhuma decisão precipitada”.

Sobre sua capacidade de superar a eliminação, ele disse: “Vou acordar amanhã como sempre. Conquistei três títulos com a seleção, depois que Portugal nunca havia ganhado nenhum antes, e o título de 2016 continua sendo o melhor para mim. Vou acordar em paz, pois amanhã é um novo dia”.

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Mensagem de agradecimento

Ronaldo considerou que a Portugal se despediu do torneio diante de um dos principais candidatos ao título, acrescentando: “Acho que a Espanha chegará à final ou ficará muito perto dela. Demos tudo de nós, e quando isso acontece, não há motivo para reclamações”.

Ele também dirigiu uma mensagem de agradecimento ao técnico Roberto Martínez, que anunciou sua saída após a partida, e disse: “Gostei muito de trabalhar com ele. É um técnico maravilhoso, e o que ele fez pela Portugal foi extremamente importante. Ele conquistou um título conosco, e agradeço por tudo o que fez e desejo-lhe boa sorte”.

O capitão da seleção portuguesa reconheceu que a eliminação por um gol no final foi dolorosa, mas ressaltou sua satisfação com o desempenho, dizendo: “Vou embora triste porque a partida poderia ter terminado com qualquer resultado, mas também vou embora com a consciência tranquila”.

Quando questionado sobre o conselho que daria a si mesmo antes de sua primeira partida na Copa do Mundo de 2006, ele respondeu: “Eu diria a ele para sempre dar o máximo de si. Quando você faz isso, vai embora com a consciência tranquila. Representar a seleção sempre foi uma grande honra para mim e, no final, senti tristeza, mas também alívio por ter dado tudo de mim”.

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