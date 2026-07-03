Ronaldo: Temos um confronto contra a Espanha... e este jogo é um ponto de virada diante da Croácia

Cristiano Ronaldo, astro da seleção de Portugal, comentou sobre a classificação dos “Marinheiros” para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, após a emocionante vitória sobre a Croácia, em uma partida que foi bastante difícil.

O capitão da seleção portuguesa marcou um confronto emocionante com a Espanha na próxima fase, após a eliminação dos companheiros de Luka Modrić. Além disso, Ronaldo foi eleito o melhor jogador da partida pela segunda vez no torneio, tendo conquistado o prêmio anteriormente contra o Uzbequistão, e fez declarações importantes após receber o prêmio.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, Ronaldo comentou sobre o próximo confronto na Copa do Mundo, dizendo: “Jogar contra a Espanha? Calma lá! Agora é hora de um bom descanso, e sabemos que será uma batalha”.

Ronaldo falou sobre como se sentiu ao ficar no banco de reservas, dizendo: “O sofrimento visto de fora é muito maior, mas assim é o futebol”.

E acrescentou: “Hoje tivemos que aprender a sofrer. Para ganhar um torneio desse porte, é preciso saber suportar as dificuldades”.

E continuou: “O jogo de hoje foi muito divertido para os espectadores. Controlamos bem o jogo no primeiro tempo, enquanto o segundo tempo foi mais caótico. Eles marcaram e ficamos um pouco nervosos, mas o ponto de virada emocional aconteceu quando convertemos o pênalti. A partir daí, o jogo ficou mais fácil”.

E o “Foguete de Madeira” concluiu: “Enfrentamos algumas dificuldades contínuas, mas essa é a essência da competição e precisamos seguir em frente”.