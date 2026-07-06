Cristiano Ronaldo ainda não tomou uma decisão sobre sua carreira na seleção após a eliminação de Portugal na Copa do Mundo de 2026. O capitão, de 41 anos, confirmou que a derrota nas oitavas de final contra a Espanha (0 a 1) foi sua última partida em uma Copa do Mundo, mas ainda não quer se pronunciar sobre seu futuro como jogador da seleção.

Portugal foi eliminado na segunda-feira nas oitavas de final, após uma derrota no final da partida contra a Espanha. Logo após o término da partida, Ronaldo, visivelmente emocionado, apareceu diante das câmeras, onde afirmou estar orgulhoso de seu empenho e da seleção portuguesa.

“Estou triste por sairmos da Copa do Mundo dessa maneira, mas dei tudo de mim. Fiz o meu melhor e saio de cabeça erguida”, disse Ronaldo. “Esta foi a minha última Copa do Mundo. Quanto ao resto, vou reservar um tempo para pensar, conversar com minha família. Não tomo decisões com a cabeça cheia de emoções.”

Quando questionado se também teria disputado sua última partida pela seleção portuguesa, o atacante deixou todas as opções em aberto. “Hoje não é o dia para decidir isso. Primeiro quero pensar, refletir e conversar com minha família. Não quero desviar a atenção do desempenho de Portugal falando sobre minha situação pessoal.”

Ronaldo ressalta que, apesar da decepção, olha para trás com orgulho dos anos em que vestiu a camisa de Portugal. Ele destaca os sucessos que conquistou com a seleção nacional. “Antes de Cristiano, Portugal não havia conquistado nenhum título. Eu conquistei três títulos com Portugal. Para mim, o título europeu de 2016 tem o mesmo peso que um título mundial.” Além disso, Ronaldo venceu duas vezes a Liga das Nações.

Segundo Ronaldo, ninguém precisa se preocupar com uma aposentadoria imediata do futebol profissional. O atacante deixou claro que continuará em atividade no Al-Nassr na próxima temporada. “Quero agradecer ao povo da Arábia Saudita. Eles sempre me apoiam. Cristiano ainda não vai parar de jogar futebol.”

Ronaldo considera que Portugal não tem motivos para se envergonhar da eliminação contra a Espanha. “Podíamos ter jogado melhor, mas fomos eliminados por uma equipe que pode chegar à final. Foi uma partida equilibrada e, infelizmente, levamos um gol no final.”