Ronaldo para Cristiano: O corpo não tem piedade!

O lendário jogador brasileiro Ronaldo Nazário considera que a queda no condicionamento físico foi o fator mais determinante para as dificuldades enfrentadas pelo astro português Cristiano Ronaldo durante a Copa do Mundo de 2026, afirmando que, no fim das contas, é o corpo que decide quando é hora de parar, por mais que o jogador queira continuar.

A seleção portuguesa foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após perder para a Espanha por 1 a 0, encerrando assim a trajetória de Cristiano Ronaldo no torneio que ele já havia anunciado que seria o último de sua carreira na Copa do Mundo.

Apesar de ter sido titular na seleção de seu país, o capitão de Portugal marcou apenas três gols em cinco partidas, em uma edição em que não apresentou o desempenho a que nos acostumou ao longo de sua carreira.

“O corpo dá seus sinais”

Em declarações à ESPN Brasil, Ronaldo disse que o que aconteceu com Cristiano não foi uma surpresa, mas sim algo que todos os jogadores enfrentam à medida que envelhecem.

Ele explicou: “No fim das contas, o corpo começa a enviar sinais claros de que não é mais capaz de dar mais de si. Acho que Cristiano Ronaldo e Neymar chegaram àquela fase em que ocorre uma espécie de entendimento entre o jogador e seu corpo”.

E acrescentou: “Talvez Cristiano ainda seja capaz de jogar na Liga Saudita, mas disputar a Copa do Mundo é algo totalmente diferente, pois o nível da competição lá é muito mais alto”.

“Por mais que amemos o futebol, a decisão não está em nossas mãos”

Ronaldo, que passou por uma experiência semelhante antes de se aposentar, falou sobre a dificuldade dos jogadores em aceitar a ideia do fim da carreira.

Ele disse: “Por mais que tenhamos paixão pelo futebol e por mais que queiramos continuar jogando para sempre, é o corpo que toma a decisão no final das contas”.

Ele lembrou que passou pela mesma experiência nos últimos anos de sua carreira, quando foi obrigado a lidar com o declínio físico antes de anunciar sua aposentadoria.

O fim da trajetória na Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo é um dos jogadores com mais participações na história da Copa do Mundo, tendo alcançado o recorde de participações ao lado do argentino Lionel Messi.

Apesar de sua carreira repleta de títulos, que incluiu cinco Bolas de Ouro, a Euro 2016 e a Liga das Nações, a Copa do Mundo continuou sendo o único título que lhe escapou.

Ronaldo havia afirmado, antes do início do torneio, que a edição de 2026 seria a última para ele na Copa do Mundo.

Embora tenha encerrado sua trajetória na Copa do Mundo, o futuro de Cristiano na seleção nacional ainda não está definitivamente definido.

De acordo com reportagens da imprensa portuguesa, o novo técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus, deseja que o capitão da “Brasil da Europa” continue na seleção durante a próxima fase, tendo como destaque a Liga das Nações.

Jesus afirmou que a presença de Cristiano Ronaldo “não será problema algum” para ele nem para a seleção portuguesa, em um momento em que o atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, ainda não anunciou sua aposentadoria do futebol internacional.