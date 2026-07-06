Ronaldo, o Fenômeno, critica Ancelotti e Vinícius após a derrota para a Noruega

Ronaldo Nazário, lenda do futebol brasileiro, fez uma crítica contundente ao italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, e a Vinícius Júnior, estrela do time, após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A seleção da Noruega eliminou a brasileira das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na noite de domingo, com uma vitória emocionante por 2 a 1 no Estádio MetLife, graças a dois gols de seu craque Erling Haaland, garantindo assim sua classificação para as quartas de final, onde enfrentará a Inglaterra.

Ronaldo, “O Fenômeno”, foi um dos primeiros a criticar a seleção brasileira após essa eliminação.

Segundo o jornal “As”, ele disse: “Sinceramente, acho que essa eliminação começou com as decisões tomadas no banco de reservas. Carlo Ancelotti é um dos melhores treinadores da história do futebol, mas cometeu muitos erros esta noite”.

E continuou: “Ainda não entendo por que João Pedro não estava na escalação. Ele teve uma temporada excepcional, está no auge de sua forma, e o Brasil precisa de um atacante que traga algo diferente. Depois, olhamos para Endrick. Sempre que entrou em campo neste torneio, ele trouxe vitalidade, entusiasmo e capacidade de surpreender. No entanto, passou a maior parte da Copa do Mundo sentado no banco de reservas. Não entendo isso.”

E continuou: “Vinícius Júnior também tem sua parcela de responsabilidade. Todos sabemos o quanto ele é talentoso, mas esta não foi uma boa Copa do Mundo para ele. Ele nunca mostrou o nível que estamos acostumados a ver quando brilha no futebol pelos clubes”.

Ronaldo completou: “Quando o Brasil precisou de suas estrelas, não se impôs com força no torneio. A Noruega mereceu a vitória, vamos deixar isso bem claro. Eles estavam organizados e disciplinados, e Haaland puniu cada erro. Mas o Brasil ajudou a Noruega ao tomar decisões erradas antes mesmo do início da partida. Nesse nível, cometer um ou dois erros já é suficiente para acabar com a Copa do Mundo. Hoje à noite, os erros foram muitos demais.”