Ronaldo, “O Fenômeno”: Chega de encobrimento... É hora de o mundo aceitar a verdade sobre Messi

O brasileiro Ronaldo Nazário, uma das lendas do futebol, afirmou que Lionel Messi é o maior jogador da história do esporte, exortando o mundo a reconhecer essa verdade sem hesitação, após a atuação histórica do astro argentino na estreia da Copa do Mundo de 2026.

Messi marcou três gols espetaculares, levando a seleção argentina à vitória por 3 a 0 na partida de estreia contra a Argélia, em uma noite considerada um dos momentos mais marcantes da carreira do “Pulga”.

“O Fenômeno” disse, em declarações contundentes que causaram grande repercussão e foram divulgadas pelo “The Sun”: “Chegou a hora de o mundo parar de se esconder e aceitar a verdade... Messi é o melhor de todos os tempos”.

O ex-atacante brasileiro acrescentou: “Sempre que os pés de Messi pisam no gramado, tudo o mais se torna histórico e elegante. Os recordes existem para serem quebrados, e quem os quebra não surpreende nenhum torcedor de futebol no mundo. Além disso, a Argentina é a atual campeã”.

Ronaldo continuou: “É uma noite inesquecível e histórica que ficará gravada na memória para sempre”.

Vale ressaltar que as declarações do “Fenômeno” têm grande peso no mundo do futebol, por terem sido feitas por um dos melhores atacantes da história, que já conquistou a Bola de Ouro duas vezes, o que reflete a admiração e o respeito que Messi recebe até mesmo das lendas adversárias.