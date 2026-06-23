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FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

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Ronaldo lidera o ataque... Duas mudanças na escalação de Portugal contra o Uzbequistão

Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Copa do Mundo
C. Ronaldo
Portugal
Uzbequistão
EUA

Bernardo Silva no banco de reservas

Cristiano Ronaldo lidera o ataque da seleção de Portugal na partida contra o Uzbequistão, nesta terça-feira à noite, válida pela segunda rodada do Grupo 11 da Copa do Mundo de 2026.

Já Bernardo Silva fica no banco de reservas, ao contrário do que aconteceu na primeira partida contra a República Democrática do Congo, e João Félix entra como titular em seu lugar.

Além disso, Rubén Díaz joga como titular na zaga da seleção portuguesa, substituindo Tomás Araújo, que atuou na partida contra o Congo.

A escalação de Portugal não sofreu outras alterações em relação à partida da primeira rodada contra a República Democrática do Congo, que terminou empatada em 1 a 1.

A escalação completa anunciada pelo técnico espanhol Roberto Martínez é a seguinte:

Copa do Mundo
Portugal crest
Portugal
POR
Uzbequistão crest
Uzbequistão
UZB

Goleiro: Costa.

Defesa: Cancelo, Díaz, Vega, Mendes.

Meio-campo: Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.

Ataque: João Félix, Neto, Ronaldo.

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