Ronaldo lidera o ataque... Duas mudanças na escalação de Portugal contra o Uzbequistão

Cristiano Ronaldo lidera o ataque da seleção de Portugal na partida contra o Uzbequistão, nesta terça-feira à noite, válida pela segunda rodada do Grupo 11 da Copa do Mundo de 2026.
Já Bernardo Silva fica no banco de reservas, ao contrário do que aconteceu na primeira partida contra a República Democrática do Congo, e João Félix entra como titular em seu lugar.
Além disso, Rubén Díaz joga como titular na zaga da seleção portuguesa, substituindo Tomás Araújo, que atuou na partida contra o Congo.
A escalação de Portugal não sofreu outras alterações em relação à partida da primeira rodada contra a República Democrática do Congo, que terminou empatada em 1 a 1.
A escalação completa anunciada pelo técnico espanhol Roberto Martínez é a seguinte:
Goleiro: Costa.
Defesa: Cancelo, Díaz, Vega, Mendes.
Meio-campo: Neves, Vitinha, Bruno Fernandes.
Ataque: João Félix, Neto, Ronaldo.