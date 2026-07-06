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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Ronaldo entra para uma lista decepcionante na história da Copa do Mundo

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Uma despedida triste

Cristiano Ronaldo, astro da seleção portuguesa, passou a fazer parte de uma lista decepcionante na história da Copa do Mundo.

Isso aconteceu depois que Ronaldo foi eliminado da Copa do Mundo de 2026 após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, nesta segunda-feira, nas oitavas de final.

De acordo com a rede “Opta”, especializada em estatísticas, Ronaldo passou a figurar entre os jogadores que mais sofreram derrotas na história da Copa do Mundo, com oito derrotas, empatado com: Matthew Leckie, Son Heung-min, Antonio Carvajal e Hong Myung-bo.

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Vale lembrar que Cristiano Ronaldo disputou contra a Espanha sua 27ª partida na Copa do Mundo vestindo a camisa da Portugal.

Ronaldo é o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo e o primeiro a marcar pelo menos 25 gols no total de suas participações na Copa do Mundo e na Eurocopa.

Na edição de 2026, Ronaldo se tornou o jogador mais velho a marcar gols nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.

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