Ronaldo e as festas em Madri: 'saía quando o Real ganhava, o problema é que sempre ganhava'

Ronaldo Fenômeno lembra das comemorações após vitórias com o Real Madrid, mas afirma que havia muito exagero em torno do que era publicado

Ronaldo Fenômeno foi um dos grandes atacantes da história do futebol mundial e sempre foi temido por sua velocidade e seus dribles desconcertantes. Porém, além dos gols e das façanhas dentro de campo, o atacante também ficou famoso por suas festas e noitadas, principalmente nos tempos de Real Madrid. R9 não esconde que as comemorações realmente aconteciam, mas afirma que havia um exagero muito grande em torno das notícias que eram publicadas.

Não por acaso com o apelido de Fenômeno, Ronaldo chegou ao após conquistar a de 2002 com o , em uma das exibições individuais mais incríveis de um jogador na história do torneio, mesmo com muitos afirmando que ele não poderia mais jogar futebol por conta de suas lesões.

Na , ele se juntou a outros grandes craques como Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Raúl e Luís Figo para formar uma das equipes mais estreladas da Europa. Com os ‘galácticos’, R9 teve atuações espetaculares, como aquela contra o Manchester United, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Mas enquanto encantava por sua habilidade, suas comemorações fora de campo também chamavam a atenção.

Em conversa com Jorge Valdano, ex-jogador, treinador e diretor esportivo do Real Madrid, Ronaldo lembrou das festas, da vida noturna na capital espanhola e dos exageros publicados nos tablóides locais.

“Há uma lenda em torno de como era. [Diziam que] Eu ia a ‘festas demais', mas não era assim. Sempre fui muito responsável, sempre tentei não prejudicar meu físico”, contou à Movistar.

“Depois das vitórias eu gostava de comemorar - e como a gente sempre ganhava, era um problema! Mas havia muito mais exagero do que realmente era. Foi uma época espetacular. Real Madrid e Madrid são a melhor combinação de cidade e time que se pode encontrar na vida", destacou.

Mas apesar dos 104 gols em 177 partidas em Madrid, o Fenômeno não conseguiu conquistar a Liga dos Campeões pelo Madrid, o que não muda o carinho que ainda recebe dos torcedores do clube.

Hoje presidente do Valladolid, Ronaldo é um dos poucos jogadores com passagens por Real Madrid e e que é ídolo das duas torcidas, assim como por e . Coisas que só um fenômeno pode fazer.