Como Ronaldo Fenômeno motiva seus jogadores: dando iPhones e passagens de avião

Presidente do Valladolid, ex-atacante brasileiro premia seus jogadores com celulares e viagens após vitórias importantes em La Liga

Além de ser um dos maiores jogadores da história, Ronaldo Fenômeno se aventura agora entre os dirigentes de futebol e é presidente do , da . Com toda sua experiência, o ex-jogador sabe perfeitamente o que acontece dentro dos vestiários e sabe como motivar seus atletas.

De acordo com o canal La 8 de Valladolid, o lendário camisa 9 premiou seus jogadores com um Iphone e duas passagens de avião após a vitória por 2x1 diante do , partida chave na luta contra o rebaixamento disputada no dia 23 de fevereiro.

Mais artigos abaixo

Mas essa não foi a primeira vez que Ronaldo resolveu agradar seus atletas após um resultado importante. Na temporada passada, ele recompensou os jogadores do clube com uma viagem à ilha de Formentera, na Espanha, após a equipe garantir sua permanência na primeira divisão espanhola.

Mais times

A prática parece estar dando certo. Atualmente o Valladolid ocupa a 15ª colocação na tabela do espanhol, com 29 pontos , sete pontos à frente do Mallorca, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Cabe destacar que em , diferentemente do que acontece no , apenas três equipes são rebaixadas para a segunda divisão.