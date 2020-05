Ronaldo Fenômeno: talento em campo e para organizar festas, segundo ex-técnico do Real

Fabio Capello explicou como, apesar de seu talento incrível, o brasileiro costumava causar problemas fora de campo

A carreira de Ronaldo não foi apenas marcada pelos gols e títulos conquistados. A vida particular do ex-jogador também era muito ativa e, às vezes, se estendia para o profissional. Em entrevista à Sky Sports, o ex-técnico do , Fabio Capello, afirmou acreditar que o maior jogador de futebol que já treinou foi o ex-atacante brasileiro, mas acrescentou que o ex-camisa 9 também foi quem mais lhe causou problemas nos bastidores.

"O maior talento que treinei foi o Ronaldo, o 'Gordo', para que fique claro. A vez que me deu mais problema, foi no vestiário. Fazia festas, qualquer coisa. Uma vez o Van Nistelrooy me disse: 'mister, o vestiário está cheirando a álcool'", revelou.

"Logo quando o Ronaldo se foi (para o , em janeiro de 2007), nós começamos a ganhar, mas, se falarmos de talento, foi o maior, sem dúvidas", completou.

Mais artigos abaixo

Atualmente, Ronaldo, agora com 43 anos, é o principal acionista do Real Valladolid, depois de aumentar sua participação de 51% no clube para 82% em abril de 2020.