Ronaldo divulga projeto para o futuro do Valladolid

As obras do centro de treinamento receberão um investimento de 500 milhões de euros

Ronaldo Fenômeno é o atual presidente e dono do clube espanhol Valladolid, equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol, e revelou nesta quarta-feira (6) os planos para o futuro do clube.

“Já temos um ambicioso projeto de futuro para os próximos 90 anos. Está claro que o time vai lutar para seguir na primeira divisão, mas o projeto seguirá, estejamos na primeira ou na segunda”, declarou o ex-atacante da seleção brasileira em uma entrevista coletiva no novo escritório do Valladolid.

O clube ocupa atualmente a 14ª posição da La Liga, com 25 pontos, apenas dois a mais que o primeiro time da zona de rebaixamento, o Rayo Vallecano.

Ronaldo também declarou que a abertura do escritório na capital espanhola poderá ajudar o time a estar “perto das grandes marcas e dos investimentos necessários para o progresso”.

Além disso, em breve será iniciada a construção do centro de treinamento do clube e a reforma do estádio José Zorrilla e, segundo o ex-jogador, o investimento de 500 mil euros (cerca de R$ 2,1 milhões) tem o intuito de transformar o Valladolid em uma “fábrica de talentos”.