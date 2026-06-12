Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

Traduzido por

Ronaldo coloca Ancelotti em uma posição histórica tripla

Brasil
Copa do Mundo
Ronaldo
C. Ancelotti
Brasil
Itália

Ronaldo Nazário, lenda da seleção brasileira, não escondeu sua grande admiração pelo técnico italiano Carlo Ancelotti.

Ancelotti comanda atualmente a seleção brasileira e lidera os sonhos da Seleção de conquistar o título da Copa do Mundo pela sexta vez em sua história.

O jornal “AS” publicou as declarações de Ronaldo durante sua participação no programa “Domingão com Huck”, onde lhe foi exibido um vídeo emocionante de Ancelotti, dirigindo palavras especiais a ele sobre o período em que trabalharam juntos no Milan.

Depois de assistir ao vídeo, Ronaldo disse: “Ancelotti é um dos três melhores treinadores da história do futebol, tenho grandes esperanças para esta Copa do Mundo”.

O Fenômeno reforçou sua grande confiança em Ancelotti, que está vivendo sua primeira grande experiência com seleções nacionais na Copa do Mundo.

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR

Sobre a escolha de Ancelotti para treinar o Brasil, Ronaldo comentou: “A seleção brasileira deve ter os melhores treinadores, e não há hoje nenhum treinador brasileiro no nível de Carlo”.

Ronaldo Nazário concluiu: “Estamos em boas mãos”.

A seleção brasileira está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

Publicidade