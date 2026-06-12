Ronaldo coloca Ancelotti em uma posição histórica tripla

Ronaldo Nazário, lenda da seleção brasileira, não escondeu sua grande admiração pelo técnico italiano Carlo Ancelotti.

Ancelotti comanda atualmente a seleção brasileira e lidera os sonhos da Seleção de conquistar o título da Copa do Mundo pela sexta vez em sua história.

O jornal “AS” publicou as declarações de Ronaldo durante sua participação no programa “Domingão com Huck”, onde lhe foi exibido um vídeo emocionante de Ancelotti, dirigindo palavras especiais a ele sobre o período em que trabalharam juntos no Milan.

Depois de assistir ao vídeo, Ronaldo disse: “Ancelotti é um dos três melhores treinadores da história do futebol, tenho grandes esperanças para esta Copa do Mundo”.

O Fenômeno reforçou sua grande confiança em Ancelotti, que está vivendo sua primeira grande experiência com seleções nacionais na Copa do Mundo.

Sobre a escolha de Ancelotti para treinar o Brasil, Ronaldo comentou: “A seleção brasileira deve ter os melhores treinadores, e não há hoje nenhum treinador brasileiro no nível de Carlo”.

Ronaldo Nazário concluiu: “Estamos em boas mãos”.

A seleção brasileira está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.