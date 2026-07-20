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Hussein Hamdy

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Ronaldo apoia as acusações de corrupção contra Messi e a FIFA

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Descuido ou ato deliberado?

O português Cristiano Ronaldo, lenda do futebol português e atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, apoiou as acusações contra Lionel Messi, astro da Argentina.

Ronaldo curtiu, em sua conta oficial no Instagram, um vídeo da jornalista espanhola Pilar Losantos que acusa a Argentina, Messi e a Federação Internacional de Futebol (FIFA) de corrupção.

A seleção argentina enfrentou inúmeras acusações de ter recebido tratamento favorável da arbitragem durante a Copa do Mundo de 2026, torneio em que os “dançarinos do tango” perderam o título na final contra a Espanha.

Já a seleção de Portugal foi eliminada da competição nas oitavas de final, após perder para a Espanha por 1 a 0.

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