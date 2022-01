Ronaldinho Gaúcho e Vasco juntos? Entenda a parceria

Ao longo dos últimos anos, os aparecimentos surpresas em situações que, até certo ponto, poderiam ser classificadas como cartunescas, acabou ligando Ronaldinho Gaúcho ao termo rolê-aleatório.

Neste início de 2022 o eterno craque dos dribles desconcertantes surpreendeu alguns fãs de futebol ao aparecer com uma camisa do Vasco da Gama no ombro, mandando um recado direto para os cruzmaltino através das redes sociais do clube.

“Alô torcida do Vascão, se liga aí que mais tarde tem novidade nas redes sociais do Gigante da Colina”, disse R10.

Torcedor, calma. Ronaldinho Gaúcho, que pendurou oficialmente as chuteiras em 2018, não vai jogar pelo Vasco nesta difícil temporada que se avizinha para o Cruz-maltino. Trata-se de uma parceria para ações de marketing.

Um dos novos patrocinadores do Vasco, a marca de bebidas energéticas Vrauu fechou parceria para ações de marketing que serão feitas, ao longo deste ano, com a participação de Ronaldinho Gaúcho – que é embaixador da Vrauu.

O patrocinador estará localizado na barra das costas do uniforme cruz-maltino, abaixo da numeração dos jogadores.

Projeto Ronaldinho Gaúcho-Vasco

O torcedor mais antenado às notícias do Vasco deve se lembrar. Mas esta não é a primeira vez que Ronaldinho tem seu nome ligado ao Gigante da Colina. Em 1996, Roberto Assis, irmão e empresário de R10, chegou a jogar pelo clube. Em 2015, Ronaldinho também esteve perto de ter a Cruz de Malta em seu peito.

Ronaldinho havia acabado de deixar o Querétaro, do México. O ano era 2015. Eurico Miranda, então presidente do Vasco, chamou entrevista coletiva e disse que estava 90% fechado com o jogador – naquela ocasião já no final de carreira e longe do desempenho que havia encantado o mundo.

Ao citar as tratativas, o icônico dirigente, falecido em 2019, disse que o Gigante da Colina havia montado um projeto para atrair R10 a São Januário. Um projeto intitulado “Projeto Ronaldinho Gaúcho-Vasco”. No final das contas o jogador acabou acertando com o Fluminense, onde teve passagem apagada.

Quis o destino que agora, em meio a rolês aleatórios, Ronaldinho Gaúcho e Vasco finalmente tenham se unido. O Gigante da Colina estreia nesta quarta-feira (26) no Campeonato Carioca de 2022, contra o Volta Redonda.