Ronaldinho: Esse é o segredo para ajudar Messi na seleção argentina

O lendário jogador brasileiro Ronaldinho elogiou o desempenho da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026, afirmando que o segredo do sucesso da equipe não se resume apenas à presença de Lionel Messi, mas se deve a vários outros fatores.

A seleção argentina se prepara para enfrentar a Espanha amanhã, domingo, na final da Copa do Mundo de 2026.

Em declarações à rede brasileira “Globo”, Ronaldinho disse: “A Argentina sempre foi assim: nunca desiste e luta até o fim, e essa reputação a acompanha há muitos anos”.

E acrescentou: “É uma seleção que adoro assistir, devido ao espírito de luta e ao empenho que seus jogadores demonstram em cada partida, e lá está ela, chegando mais uma vez a essa fase da mesma maneira”.

Leia também... Messi: “Para mim, o jogo acabou na Copa do Mundo de 2022”

O astro brasileiro falou sobre Messi, dizendo: “É claro que eles têm o Messi; esse cara é o homem das situações decisivas, capaz de resolver os problemas da equipe a qualquer momento e fazer a diferença quando as coisas ficam complicadas”.

Ronaldinho explicou que o que mais chama sua atenção é a forma como os demais jogadores lidam com o capitão, dizendo: “Os jogadores são humildes, correm por ele, sabem quando passar a bola para ele e reconhecem que ele é capaz de decidir as partidas”.

Ele concluiu suas declarações enfatizando que a verdadeira força da Argentina está na união do grupo, acrescentando: “Essa coesão entre os membros da seleção é algo muito bonito que vale a pena ver, e é uma das principais razões do sucesso da equipe”.