Ronaldinho e os rolês aleatórios: de 'boliviano' a embaixador do turismo, relembre os episódios mais inusitados

Ex-jogador de futebol já fez coisas inimagináveis na carreira como atleta. Apesar das conquistas, fato mais marcante foi a aposentadoria na Colômbia

A carreira de Ronaldinho é marcada por títulos, jogadas e gols inesquecíveis. Ídolo por onde passou, o ex-jogador também ganhou notoriedade por momentos inusitados, que acabou consagrando os "rolês aleatórios de R10".

Por conta disso, a Goal faz uma lista relembrando os casos envolvendo o craque que se aposentou após jogar por quatro diferentes clubes brasileiros: , , e .

Despedida na

Ronaldinho Gaúcho disputará uma partida de exibição com a camisa do Independiente Santa Fé no dia 17 de outubro, no estádio El Campín, em Bogotá contra um adversário a ser definido, segundo informações divulgadas pelo clube colombiano no início do mês passado. Ronaldinho defenderá o vencedor da Copa Sul-americana de 2015 contra uma equipe definida pela organização do evento apenas como "um adversário presunçoso, perto de ser confirmado". O ex-jogador de 39 anos também realizará outras atividades, como encontros com torcedores, um treino personalizado e uma festa particular.

Ronaldinho Boliviano?

Em 2013, quando jogava pelo Atlético-MG, Ronaldinho viajou a La Paz, capital da , para enfrentar o pela . Na ocasião, as autoridades locais ofereceram um almoço ao craque. Ele se vestiu com trajes típicos para encontrá-los.

Ronaldinho embaixador

Ronaldinho foi nomeado Embaixador do Turismo por Jair Bolsonado, presidente do , no início de setembro. A função é voluntária e não prevê remuneração. O trabalho faz parte de um programa da Embratur em que personalidades exercem o papel de embaixadores de atrações turísticas do país.

R10 como segurança

Em 2015, já sem clube, Ronaldinho foi a Dubai, nos , para uma gravação do reality show "The Victorious", que busca novos talentos do futebol árabe. Disfarçado de segurança, ele pregou uma peça nos participantes do programa ao interromper uma partida de futevôlei e "confiscar" a bola. Quando os garotos viram a habilidade dele ao fazer embaixadinhas, perceberam de quem se tratava e foram à loucura.

Doutor Ronaldinho

Esta é uma das fotos que mais chamam a atenção dos fãs de Ronaldinho. Como ele foi parar dentro de um hospital, usando jaleco e touca de médico? Detalhe: de óculos escuros. Bom, na verdade, ele não está em um hospital, mas sim em uma fábrica de suplementos alimentares que o contratou como garoto-propaganda. "Visita à fábrica da Nugevity, empresa parceira da NASA, aqui na Flórida. Conhecendo a estrutura e controle de qualidade dos produtos", postou Ronaldinho em janeiro de 2016.