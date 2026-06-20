Ronaldinho assina contrato e volta a jogar como jogador profissional de futebol

Ronaldinho está prestes a retornar ao futebol profissional. O brasileiro, que hoje tem 46 anos, vai assinar contrato com o Ravenna FC, que disputa a Série C. A notícia foi divulgada, entre outros, pelo *La Gazzetta dello Sport* e pela *Sky Sports*.

Parece irreal, já que a carreira de Ronaldinho chegou ao fim há onze anos, no Fluminense. No entanto, parece que isso está se tornando realidade, se acreditarmos em veículos de mídia internacionais como a La Gazzetta e também a Sky Sports. A notícia já foi divulgada também pela Voetbal International.

“Novas cores, o mesmo sorriso”, assim é citado o mago da bola brasileiro. “Mal posso esperar para dançar com a bola novamente e escrever um novo capítulo junto com Ignazio e toda a família Cipriani. O futebol sempre foi uma fonte de alegria para mim, e quero levar esse mesmo espírito para Ravenna.”

Ronaldinho não será apenas jogador do Ravenna, mas também se tornará acionista do clube. Ignazio Cipriani, proprietário do clube desde 2024, está, naturalmente, muito entusiasmado com a chegada de Ronaldinho.

“Este é um momento memorável para o clube”, afirmou ele. “Ronaldinho sempre foi meu ídolo quando eu era jovem. Espero que a chegada dele inspire uma nova geração a se apaixonar pelo Ravenna.”

A La Gazzetta espera, portanto, que cada partida do clube se torne um grande atrativo para os fãs de futebol que querem ver Ronaldinho em ação. A apresentação oficial do jogador está prevista para 23 de junho, em Miami, após o que ele se juntará ao elenco para o treinamento a partir de julho. A apresentação completa do time ocorrerá em agosto.

“A prioridade de Ronaldinho agora é se colocar à disposição do técnico Andrea Mandorlini, que foi confirmado ontem para a nova temporada, na qual o clube pretende dar um salto para a Série B com um impulso extra, algo que não conseguiu na temporada passada. A ideia é disputar o máximo possível de partidas, mas mesmo uma única partida já seria suficiente para dar novo fôlego à sua épica carreira no futebol”, afirma o veículo de imprensa italiano.