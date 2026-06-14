Ronald Koeman satisfeito após o empate contra o Japão: “Os holandeses acham que vencemos qualquer adversário com facilidade”

O técnico Ronald Koeman está satisfeito com a atuação da seleção holandesa contra o Japão. O adversário asiático empatou (2 a 2) pouco antes do fim, mas isso não alterou a opinião do técnico.

A Oranje parecia estar a caminho da vitória, mas sofreu forte pressão na reta final. A partir de um escanteio, Daichi Kamada empatou aos 89 minutos.

“A paciência foi importante”, reflete Koeman. “É preciso esperar pelos momentos certos. Quando se está à frente no placar duas vezes, quer-se vencer um jogo assim. Essa foi também a razão para colocar Aké em campo, pois, na verdade, já não estávamos pressionando os adversários pelas laterais.”

“Fomos facilmente ultrapassados algumas vezes. Defendemos bem, mas acabamos sofrendo o 2 a 2 de forma muito infeliz.” O atacante do NEC, Koki Ogawa, cabeceou com a assistência do artilheiro Kamada, e o goleiro Bart Verbruggen não teve chance.

"O Japão não pressionou quando o jogo estava empatado, mas apenas quando estava perdendo. Em alguns momentos, dá para lidar um pouco melhor com isso, mas não estou decepcionado. Vi uma equipe que deu tudo de si e, em alguns momentos, jogou muito bem."

“Nós, holandeses, muitas vezes pensamos que vencemos todos com facilidade, mas o Japão simplesmente tem uma equipe fantástica”, afirmou Koeman. “É preciso ter um pouco de sorte também. A bola foi cabeceada e talvez nem tivesse ido para o gol.”

"Mas a bola bateu em outra pessoa (Kamada, red.), o que lhe deu impulso e a fez voar para o gol. Infelizmente, não dá para evitar tudo. É claro que a gente quer começar com uma vitória, mas, considerando como a partida se desenrolou, podemos ficar satisfeitos", disse Koeman.