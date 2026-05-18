Ronald Koeman reage às críticas contundentes de Joey Veerman e desmente imediatamente os rumores persistentes

Ronald Koeman reagiu na noite de segunda-feira, no programa Rondo da Ziggo Sport, às palavras contundentes de Joey Veerman. O técnico da seleção holandesa aproveitou a ocasião para desmentir de imediato um boato persistente.

“Bem, para mim, isso está encerrado”, respondeu Koeman à pergunta de Wytse van der Goot sobre se ele sentia necessidade de se pronunciar novamente sobre a situação. Veerman já havia declarado, um dia antes, que não tinha mais interesse em conversar com o técnico da seleção.

“O jogador sempre pode reagir da maneira que achar melhor, e eu acho ótimo, mas, no que me diz respeito, o assunto está encerrado. Se eu acho chato como as coisas aconteceram? Bem, talvez isso realmente pudesse ter sido melhor”, reconhece Koeman.

“No momento em que sai uma notícia de que ele nem sequer está na lista dos 55 jogadores, é lógico que você pense: o que é isso?”, disse Koeman, que, ao mesmo tempo, quer acabar de vez com um boato persistente.

“Essa lista de 55 jogadores nunca existiu, pois eram 40”, afirma Koeman. Embora o técnico da seleção não queira, na verdade, fazer pré-seleções, ele foi obrigado a apresentar à FIFA, na semana passada, uma lista com entre 35 e 55 jogadores. Foram, portanto, 40 nomes.

No final deste mês, portanto, mais 14 nomes terão que ser eliminados. “Fizemos agora uma seleção ampla principalmente nas posições em que ainda temos dúvidas. Colocamos mais jogadores nessas posições, mas não no meio-campo.”

“Também acho que você dá uma esperança aos jogadores que não existe de forma alguma, se você fizer essa lista tão grande assim”, disse Koeman, que, para encerrar, foi questionado mais uma vez sobre Veerman. “Não, não quero mais falar sobre isso”, concluiu o técnico da seleção.