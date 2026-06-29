Ronald Koeman muda completamente a escalação da Seleção Holandesa para o confronto contra o Marrocos

A seleção holandesa enfrenta o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo. O técnico Ronald Koeman escala cinco jogadores na defesa. Tijjani Reijnders dá lugar a Nathan Aké. O pontapé inicial deste grande confronto da Copa do Mundo está marcado para as 03h00.
Bart Verbruggen será o goleiro em Monterrey, no México. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Aké e Micky van de Ven formam a defesa da Seleção Holandesa.
No meio-campo da Holanda, Koeman mantém Frenkie de Jong e Ryan Gravenberch.
Donyell Malen dá lugar a Crysencio Summerville na ponta direita. Brian Brobbey é mais uma vez o ponto de referência no ataque, e Cody Gakpo deve criar perigo pela ala esquerda.
Escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Brobbey, Gakpo
Escalação do Marrocos: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Díaz, Saibari, El Khannouss.