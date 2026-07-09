Ronald Koeman Júnior sabe como Guardiola vê a seleção holandesa

Ronald Koeman Júnior tem certeza: Pep Guardiola não vai substituir Ronald Koeman como técnico da Seleção Holandesa. Foi o que afirmou o goleiro do Telstar nesta quinta-feira no programa “Het Oranje Café”.

“Ouço nomes sendo citados, como o de Guardiola. Ele não vai vir. Ele não quer isso. Esse cara sempre trabalhou com os melhores jogadores do mundo. Ou os trouxe para o seu clube. Com a seleção holandesa não é assim, então ele definitivamente não vai aceitar”, prevê o filho do técnico que deixou o cargo.

Já Frank Evenblij, que estava à mesma mesa, espera justamente que Guardiola aceite o cargo na Seleção Holandesa. “Acho que todo mundo deveria pagar mais impostos se isso fosse possível”, disse o apresentador de TV com um tom de brincadeira.

“Mas ele mesmo já indicou que seria uma honra. E que não tem nada a ver com dinheiro. Guardiola também já deixou claro que quer isso. Se você se tornar campeão mundial com a seleção holandesa, vai realmente se destacar”, afirma o esperançoso Evenblij.

“E se o Guardiola não tiver mais nada para fazer, por que não? Eu adoraria que alguém assim se atrevesse a assumir o cargo. E também acho bom para o futebol holandês olhar para o esporte de uma maneira diferente, pelo menos uma vez.”

Nicky van der Gijp concorda que o salário não é um fator decisivo para Guardiola. “Esse cara ganhou dezoito milhões de euros nos últimos cinco anos. Então, o que esse dinheiro significa para ele? Ele já ganhou tudo o que havia para ganhar.”

Parece que Guardiola está tirando um período sabático após dez temporadas no Manchester City. Ele deixou o clube inglês depois de conquistar a ELF Cup e a FA Cup.