Ronald Koeman Júnior é duramente criticado após comentários contra Valentijn Driessen: “Muito sensível”

As perguntas contundentes de Valentijn Driessen a Ronald Koeman continuam a agitar os ânimos. Depois que Ronald Koeman Júnior acusou o jornalista do *De Telegraaf* de falta de respeito, o assunto foi discutido no *Het Oranje Café*. Lá, Marcel van Roosmalen e Danny Blind chegaram a uma conclusão totalmente diferente.

Após a derrota na partida da Copa do Mundo contra o Marrocos (1 a 1, 2 a 3 nos pênaltis), Driessen perguntou várias vezes sobre uma possível demissão do técnico da seleção. Koeman Júnior reagiu com firmeza e falou em falta de respeito.

“Entendo que ele é seu pai e que, por isso, você fica mais sensível, mas você pode dizer o que quiser sobre um técnico da seleção”, opina Van Roosmalen, que discorda das críticas de Koeman Júnior. Segundo ele, a Seleção Holandesa já não joga um futebol atraente há vinte anos, mas isso, na opinião do jornalista, não se deve apenas ao técnico de Zaandam. “Mas acho isso um pouco exagerado”, afirma ele sobre a reação de Koeman Júnior.

Segundo Van Roosmalen, quando se é técnico da seleção, tudo pode ser dito sobre a pessoa. O apresentador Sam van Rooyen ressalta, em seguida, que Driessen continuou perguntando sobre uma possível demissão de Koeman. “Isso tem que acabar em algum momento, não é?”, ele se pergunta. “Na minha opinião, Driessen pode continuar fazendo perguntas. Afinal, não é algo realmente muito pessoal, não é?”, responde Van Roosmalen.

Blind também dá sua opinião sobre o assunto. Ele concorda com o goleiro do Telstar. “Não se deve ficar insistindo e tentando arrancar alguma informação. Em algum momento, é preciso parar com isso”, afirma ele. Além disso, Blind ressalta que Koeman já havia deixado claro que pensaria sobre seu futuro como técnico da seleção mais tarde.

“Concordo que dá para perguntar tudo isso, porque isso também faz parte do jornalismo. Mas, para mim, não precisa ser dessa maneira”, diz Blind. Em seguida, Driessen é alvo de críticas. “Ele espera uma reação ao estilo Louis van Gaal. Mas Valentijn Driessen só está lá por si mesmo. Ele quer ficar na mídia o máximo de tempo possível.”

“Ele diz isso da forma mais provocativa possível, essa é simplesmente a marca registrada dele”, acrescenta Van Roosmalen. Blind concorda com isso. No fim das contas, o jornalista do De Telegraaf conseguiu o que buscava durante a coletiva de imprensa: Koeman anunciou, um dia depois, sua saída do cargo de técnico da seleção holandesa.