Ronald Koeman faz apenas uma alteração na seleção holandesa

O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, divulgou a escalação definitiva para o amistoso contra o Uzbequistão, na noite de segunda-feira. Em relação ao jogo contra a Argélia, Koeman faz uma alteração e opta, em grande parte, pelo time titular que pretende escalar na Copa do Mundo.

Bart Verbruggen, como esperado, está no gol. Denzel Dumfries retorna após sua suspensão e substitui Mats Wieffer. Jan Paul van Hecke, cobiçado pelo Tottenham Hotspur, foi considerado apto e forma o coração da defesa junto com Virgil van Dijk. Micky van de Ven é o lateral-esquerdo esta noite.

Jurriën Timber, aliás, nem sequer integra a seleção holandesa para o amistoso, pois deixou o campo de treinamento devido a lesões. Koeman convocou entretanto Lutsharel Geertruida como substituto.

No meio-campo, não há surpresas. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders formam o meio-campo, o que significa que não há vaga para Justin Kluivert. Kluivert teve uma boa atuação contra a Argélia, mas mais uma vez terá que se contentar com um papel de reserva.

No ataque, Crysencio Summerville ganha a confiança de Koeman, que indicou que gostaria de ver a dupla Dumfries-Summerville em ação. No centro do ataque, Donyell Malen é preferido a Memphis Depay, que ainda se recupera de uma lesão. Cody Gakpo deve causar o perigo necessário pela esquerda.

Escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.