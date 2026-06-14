Ronald Koeman compartilha ideias táticas da seleção holandesa contra o Japão: “É preciso saber lidar bem com isso”

A seleção holandesa disputa no domingo contra o Japão sua primeira partida na Copa do Mundo. Os asiáticos são considerados por muitos como o adversário mais difícil do grupo, em parte devido ao seu poder ofensivo. O técnico Ronald Koeman conhece bem as qualidades do Japão e pretende tirar o máximo proveito disso.

“A sensação é de que estamos preparados”, começa Koeman em entrevista à NOS. “Sabemos o que vamos enfrentar amanhã. É um time forte, uma boa equipe. Mas nós também somos.”

“Não estamos com medo. Temos respeito pelo adversário. Sabemos onde está a força do Japão, mas também sabemos onde podemos causar problemas ao Japão.”

“Eles jogam ofensivamente e pressionam alto. Normalmente, pelo menos, porque vemos com frequência que os países que jogam contra nós às vezes querem se adaptar.”

“Pelo que vimos do Japão, é uma seleção muito dinâmica. Elas correm muito, jogam de forma ofensiva.” E é justamente aí que Koeman vê oportunidades para a seleção holandesa.

“Há também uma questão de transição. Às vezes, eles abrem espaços, e é preciso saber lidar bem com isso”, disse Koeman.

O técnico não parte do princípio de que o Japão é o adversário mais forte do grupo, que conta ainda com a Suécia e a Tunísia. “Não sei.”

“Talvez no papel, mas também podemos ser surpreendidos. Pode ser que outro país seja ainda mais forte. Depende também de nós mesmos, de como começamos a partida”, disse Koeman.