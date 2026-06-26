Ronald Koeman comenta com duas palavras o grande clássico da Copa do Mundo entre Holanda e Marrocos

A seleção holandesa venceu a Tunísia na manhã de sexta-feira, após uma partida bastante difícil (3 a 1). Com a vitória, a Oranje garantiu o primeiro lugar no grupo e um confronto com o Marrocos na fase eliminatória da Copa do Mundo. O técnico Ronald Koeman comentou, após a vitória, sobre a partida contra a Tunísia e o próximo adversário, que chegou às semifinais na última Copa do Mundo.

Um início fulminante em Kansas City fez com que a Seleção Holandesa já estivesse vencendo por 2 a 0 antes mesmo de completar dez minutos. Quase não havia mais tensão durante a última partida da fase de grupos, e isso também ficou evidente em alguns momentos da partida.

“Esperávamos um bom começo, e foi o que aconteceu. Rapidamente, estávamos 2 a 0”, começa Koeman em entrevista à NOS. “Depois disso, acho que continuamos bem. Mas tivemos alguns momentos na transição em que não estávamos bem posicionados defensivamente. A fase antes do intervalo e a fase após o intervalo não foram boas.”

“Aí você percebe que, quando joga em um ritmo um pouco mais acelerado, não há problema algum. Então, em certas fases, recuamos um pouco, o que não deveria acontecer, mas talvez também seja culpa do adversário, que não está mais 100% concentrado, e sim 90%.”

“Não pressionar o suficiente, apenas esperar... Se eles tiverem espaço, também sabem jogar.” Koeman está insatisfeito com as fases menos boas. “A gente quer jogar bem a partida como um todo, e isso não inclui momentos de descuido. Tanto na posse de bola quanto na transição.”

“Porque isso vai ser necessário na próxima fase, quando enfrentarmos times melhores”, sabe Koeman, que terá de vencer o Marrocos com seus jogadores para manter vivo o sonho da Copa do Mundo. “Sim, tudo bem”, responde Koeman sobre o próximo confronto decisivo nas oitavas de final.

A Seleção Holandesa disputará esse confronto decisivo em Monterrey, mas Koeman não se preocupa com o calor. “Não sentimos calor em Kansas (City, red.) e jogamos duas partidas em recinto fechado. Se estiver calor, teremos que aceitar isso”, afirmou Koeman.