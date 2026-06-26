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Ronald KoemanNOS
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Ronald Koeman comenta com duas palavras o grande clássico da Copa do Mundo entre Holanda e Marrocos

R. Koeman
Países Baixos
Marrocos
Copa do Mundo

A seleção holandesa venceu a Tunísia na manhã de sexta-feira, após uma partida bastante difícil (3 a 1). Com a vitória, a Oranje garantiu o primeiro lugar no grupo e um confronto com o Marrocos na fase eliminatória da Copa do Mundo. O técnico Ronald Koeman comentou, após a vitória, sobre a partida contra a Tunísia e o próximo adversário, que chegou às semifinais na última Copa do Mundo.

Um início fulminante em Kansas City fez com que a Seleção Holandesa já estivesse vencendo por 2 a 0 antes mesmo de completar dez minutos. Quase não havia mais tensão durante a última partida da fase de grupos, e isso também ficou evidente em alguns momentos da partida.

“Esperávamos um bom começo, e foi o que aconteceu. Rapidamente, estávamos 2 a 0”, começa Koeman em entrevista à NOS. “Depois disso, acho que continuamos bem. Mas tivemos alguns momentos na transição em que não estávamos bem posicionados defensivamente. A fase antes do intervalo e a fase após o intervalo não foram boas.”

“Aí você percebe que, quando joga em um ritmo um pouco mais acelerado, não há problema algum. Então, em certas fases, recuamos um pouco, o que não deveria acontecer, mas talvez também seja culpa do adversário, que não está mais 100% concentrado, e sim 90%.”

“Não pressionar o suficiente, apenas esperar... Se eles tiverem espaço, também sabem jogar.” Koeman está insatisfeito com as fases menos boas. “A gente quer jogar bem a partida como um todo, e isso não inclui momentos de descuido. Tanto na posse de bola quanto na transição.”

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“Porque isso vai ser necessário na próxima fase, quando enfrentarmos times melhores”, sabe Koeman, que terá de vencer o Marrocos com seus jogadores para manter vivo o sonho da Copa do Mundo. “Sim, tudo bem”, responde Koeman sobre o próximo confronto decisivo nas oitavas de final.

A Seleção Holandesa disputará esse confronto decisivo em Monterrey, mas Koeman não se preocupa com o calor. “Não sentimos calor em Kansas (City, red.) e jogamos duas partidas em recinto fechado. Se estiver calor, teremos que aceitar isso”, afirmou Koeman.

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