Ronald Koeman cita dois países surpreendentes que o impressionaram bastante

Ronald Koeman ficou muito impressionado com Gana e Costa do Marfim, segundo afirmou o técnico da seleção na coletiva de imprensa realizada antes da partida entre a Holanda e a Tunísia.

Da plateia, perguntaram ao técnico da seleção holandesa se ele achava que mais países europeus deveriam participar do torneio.

Koeman respondeu que não. “Não cabe a mim decidir isso, mas não acho que haja algum país participando que não mereça estar aqui.”

Em seguida, o ex-técnico do FC Barcelona e do Everton, entre outros, citou dois países que o impressionaram bastante. “Acho, por exemplo, que Gana e Costa do Marfim estão se saindo muito bem.”

“Eles deram muito trabalho para as grandes seleções”, diz Koeman, referindo-se ao jogo do Gana contra a Inglaterra (0 a 0) e da Costa do Marfim contra a Alemanha (derrota por 2 a 1).

“Essas são simplesmente as seleções mais fortes. Se algumas seleções não estão entre elas, é porque deixaram a desejar em algum ponto. Esse é um problema delas”, concluiu Koeman.