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Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

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Ronald Koeman chama um jogador da Seleção Holandesa à parte e tem uma longa conversa com ele

O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, teve uma longa conversa com Memphis Depay durante o treino da seleção holandesa na sexta-feira, no Kansas, conforme observou Jeroen Kapteijns, jornalista do De Telegraaf.

No dia seguinte ao jogo contra a Tunísia (3 a 1), os reservas cumpriram um programa intensivo de treinos. Os titulares estavam nas bicicletas ergométricas à beira do campo.

Durante o treino, Koeman chamou Memphis e conversou com ele, em uma conversa que parecia um conclave. O atacante da Seleção Holandesa entrou em campo três vezes como reserva neste Mundial até o momento.

Nesses jogos, ele não conseguiu marcar nenhum gol. No entanto, deu uma assistência para Crysencio Summerville no quinto gol da Holanda na partida contra a Suécia (5 a 1).

Anteriormente, após a partida contra a Suécia, Koeman também conversou com Malen no campo de treinamento. Houve especulações de que o atacante da AS Roma teria perdido a vaga de titular, mas contra a Tunísia ele voltou a ser titular.

A Holanda ainda treina no sábado e no domingo no Kansas, antes de viajar para Monterrey para disputar a partida contra o Marrocos na noite de segunda-feira, horário dos Estados Unidos.

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