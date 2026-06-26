Ronald Koeman chama um jogador da Seleção Holandesa à parte e tem uma longa conversa com ele

O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, teve uma longa conversa com Memphis Depay durante o treino da seleção holandesa na sexta-feira, no Kansas, conforme observou Jeroen Kapteijns, jornalista do De Telegraaf.
No dia seguinte ao jogo contra a Tunísia (3 a 1), os reservas cumpriram um programa intensivo de treinos. Os titulares estavam nas bicicletas ergométricas à beira do campo.
Durante o treino, Koeman chamou Memphis e conversou com ele, em uma conversa que parecia um conclave. O atacante da Seleção Holandesa entrou em campo três vezes como reserva neste Mundial até o momento.
Nesses jogos, ele não conseguiu marcar nenhum gol. No entanto, deu uma assistência para Crysencio Summerville no quinto gol da Holanda na partida contra a Suécia (5 a 1).
Anteriormente, após a partida contra a Suécia, Koeman também conversou com Malen no campo de treinamento. Houve especulações de que o atacante da AS Roma teria perdido a vaga de titular, mas contra a Tunísia ele voltou a ser titular.
A Holanda ainda treina no sábado e no domingo no Kansas, antes de viajar para Monterrey para disputar a partida contra o Marrocos na noite de segunda-feira, horário dos Estados Unidos.