Ronald Koeman apoia Pierre van Hooijdonk como alternativa para a Copa do Mundo: “Essa é certamente uma opção”

Com a Copa do Mundo se aproximando, cresce o debate sobre a escalação ideal da seleção holandesa. O técnico Ronald Koeman se pronunciou no programa NOS Studio Voetbal sobre uma possível mudança para um sistema com cinco defensores e não descartou essa opção de forma enfática.

Pierre van Hooijdonk deu início à discussão ao apresentar sua formação ideal para a Copa do Mundo. Nela, ele se afasta da conhecida defesa de quatro e atribui a Cody Gakpo a função de lateral-esquerdo, uma ideia que Theo Janssen já havia sugerido algumas semanas antes.

Van Hooijdonk defende sua escolha pela mudança de formação. “Acho que essa é uma formação bem interessante. É claro que se pode dizer que Gakpo não é um lateral, porque ele não sabe defender. Mas Ouaissa e Önal, do NEC, também não são defensores, e sim atacantes.”

NOS Studio Voetbal

Segundo ele, qualquer jogador é capaz de assumir essa função até certo ponto. “A vantagem dessa formação é, na verdade, muito simples: ao deslocar todos um pouco mais para a frente, volta-se a jogar num 4-3-3 e todos voltam a ocupar a posição em que estão acostumados a jogar.”

Koeman concorda com essa lógica. “Essa é uma opção, ou seja, fazer com que, em um dos lados — que pode ser a ala esquerda ou a ala direita —, o jogador de ponta ajude na defesa como lateral. Também dá para pensar em um meio-campista que você coloca para jogar como um dos três zagueiros centrais”, continua ele.

O técnico da seleção nacional destacou que há várias opções. “Concordo que, contra esse tipo de time, muitas vezes é preciso jogar no marcamento individual. É isso que temos que fazer. A forma como vamos fazer isso depende também da disponibilidade dos jogadores. Mais uma vez, fica claro que não dá para contar com isso a 100%. Mas é verdade que precisamos nos adaptar a essa situação”, concluiu Koeman.