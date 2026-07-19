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Romero aumenta as dificuldades da Argentina na final da Copa do Mundo

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
C. Romero
L. Martinez
Espanha
Argentina
EUA

Os infortúnios não vêm sozinhos

O argentino Cristian Romero agravou as dificuldades da seleção de seu país diante da Espanha, na noite deste domingo, no estádio “MetLife”, em Nova York, nos Estados Unidos, na final da Copa do Mundo de 2026.

Romero, zagueiro do Tottenham, sofreu uma lesão e saiu de campo aos 70 minutos, sendo substituído por seu companheiro Facundo Medina, zagueiro do Marselha.

O outro zagueiro titular, Lisandro Martínez, também sofreu uma lesão e saiu aos 44 minutos do primeiro tempo, dando lugar ao companheiro Nicolás Otamendi.

A seleção argentina perdeu, na final da Copa do Mundo, a dupla de zagueiros que atuava como titular desde o início do torneio: Martínez e Romero.

A seleção argentina vem travando uma partida defensiva desde o início, em meio ao domínio dos jogadores da Espanha sobre a bola e às tentativas contínuas de gol contra o goleiro Emiliano Martínez.

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