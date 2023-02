Romário ou Messi? Baixinho escolhe quem é o melhor

Brasileiro afirma que, em sua posição, é melhor do que o atual camisa 30 do PSG

Grande nome do Brasil na conquista da Copa do Mundo de 1994, Romário foi um dos melhores artilheiros que o futebol já viu quando atuou no auge de suas forças, com 18 meses memoráveis ​​passados ​​em Camp Nou trabalhando sob o comando de Johan Cruyff entre 1993 e 1995.

O brasileiro foi eleito Melhor Jogador do Mundo da FIFA Ano em 1994, marcando 30 gols em 33 jogos da La Liga durante a temporada, e ainda se considera uma opção melhor para centroavante do que Messi, sete vezes vencedor da Bola de Ouro.

Montando uma seleção para a ESPN, composto por escolhas entre dois jogadores para cada posição, Romário disse quando confrontado com a decisão de escolher entre ele e Messi: “Jogamos em posições diferentes. Na sua posição, Messi é o melhor. Na minha posição, sou o melhor.”

Romário afirma ter marcado mais de mil gols ao longo de sua carreira, com Messi – que levou a Argentina à glória na Copa do Mundo no Catar no ano passado – agora ostentando quase 800 gols em seu nome, apesar de muitas vezes atuar em uma posição mais afastada do gol.