Romano: “O Milan vai contratar um atacante de peso”

Nas últimas horas, surgiram notícias do México sobre um forte interesse do Porto por Santi Gimenez, que está de saída do Milan. Fabrizio Romano,em seu canal no YouTube, faz um balanço da situação, destacando um ponto extremamente importante: os rossoneri farão um investimento em um atacante neste verão:





“Falou-se muito sobre essa possibilidade do Porto, e também se mencionou o Orlando City. Neste momento, posso garantir que o Porto nega. Tanto o presidente Villas Boas quanto todas as pessoas envolvidas no clube deixam claro que não estão negociando com Santi Gimenez. Estamos em 25 de junho, faltam dois meses: se, daqui até o final de agosto, o Porto ou qualquer outro time entrar em contato, nós informaremos a vocês. Mas hoje o Porto nega ter feito ofertas ou iniciado qualquer negociação por Santi Gimenez. Acho que o mercado dele vai começar um pouco mais adiante; com certeza haverá movimentações, posso afirmar isso com tranquilidade: o Milan vai contratar um atacante importante. Espero que o Milan faça uma contratação importante no ataque. Assino e subscrevo isso; é uma das coisas importantes que foram discutidas entre Amorim e a diretoria rossonera: espero uma contratação do Milan para o ataque. Do ponto de vista de Santi Gimenez, está claro que, com a chegada de outro atacante, haverá movimentação em relação à sua saída. Mas, no momento, o destino não é o Porto”.