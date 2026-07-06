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Romano anuncia: o substituto de Mahrez aceita a proposta do Al-Ahly

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Al-Raqi consegue fechar o negócio mais importante

O jornalista italiano Fabrizio Romano revelou uma grande surpresa nas últimas horas, ao confirmar que o Al-Ahli, da Arábia Saudita, conseguiu fechar contrato com o substituto do argelino Riyad Mahrez.

O Al-Ahli havia rescindido o contrato de Mahrez e não renovou o contrato do marfinense Frank Kessié, como parte do novo plano administrativo que visa reestruturar o time.

Leia também... Substituto de Mahrez... O Al-Ahli está perto de contratar o amigo de Ronaldo

Segundo o que Romano mencionou durante uma transmissão ao vivo, o português Francisco Trincão, jogador do Sporting de Lisboa, concordou em se transferir para o Al-Ahli durante a janela de transferências de verão.

A fonte esclareceu que a transação custará aos cofres do Al-Ahly cerca de 45 milhões de euros, além do salário que o jogador português receberá.

Trincão está atualmente com a seleção de Portugal na Copa do Mundo ao lado do lendário Cristiano Ronaldo, mas ainda não teve a oportunidade de entrar em campo.



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