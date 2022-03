Roma x Lazio: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Italiano 21/22

A bola vai rolar para Roma x Lazio neste domingo (20), às 14h (de Brasília), no Estádio Olímpico, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano.

Enquanto os donos da casa buscam entrar na zona de classificação para a Liga Europa 2021/22, a Lazio, com um ponto a mais, e na quinta posição, quer se manter no grupo.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, a Roma terá os retornos de Mancini, Sergio Oliveira, Mkhitaryan e Marash Kumbulla.

Já a Lazio não poderá contar com o zagueiro Stefan Radu, com lesão no pé, e Mattia Zaccagni, suspenso.

Por outro lado, terá o meia Luis Alberto, recuperado de lesão.

Possível escalação da Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

Possível escalação da Lazio: Strakosha; Lazzari, Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto; Anderson, Immobile, Pedro.

DESFALQUES

ROMA:

-

LAZIO:

Stefan Radu: lesionado

Mattia Zaccagni: suspenso

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Roma x Lazio será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, neste sábado, no Olímpico de Roma.