Roma x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League feminina

Equipes brigam pela liderança do Grupo B da Liga dos Campeões feminina; veja como acompanhar ao vivo na internet

Com 100% de aproveitamento, Roma e Wolfsburg entram em campo nesta quarta-feira (23), às 17h (de Brasília), na Itália, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League feminina, valendo a liderança do Grupo B. A partida terá transmissão ao vivo, em português, no canal de YouTube do DAZN Brasil.

A Roma tentará estender sua invencibilidade para 12 partidas em todas as competições, assim como as alemãs que venceram todos os 11 jogos oficiais nesta temporada.

Valentina Giacinti, com oito gols na temporada, estará comandado o ataque da Roma, e tentará furar o bloqueio do Wolfsburg, que ainda não sofreu gols na Liga dos Campeões feminina, enquanto Ewa Pajor com três tentos, em dois jogos disputados na fase de grupos é uma das principais ameaças da equipe.

Prováveis escalações

Escalação do provável ROMA: Ceasar; Wenninger, Linari, Minami; Bartoli, Serturini, Cinotti, Greggi, Haavi; Andressa, Giacinti.

Escalação do provável WOLFSBURG: Frohms; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Jonsdottir, Lattwein; Huth, Roord, Brand; Pajor.

Desfalques

Roma

Lucia Di Guglielmo, lesionada desde setembro, é desfalque certo.

Wolfsburg

Lena Oberdorf, com lesão no ombro, é desfalque certo.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 23 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Stadio Comunale Domenico Francioni – Latina, ITA

• Arbitragem: JELENA CVETKOVIC (árbitro), DANLJELA STOJANOVIC e ALEKSANDRA KOSTIC (assistentes), MARINA ZIVKOVIC (quarto árbitro)