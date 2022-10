Roma x Napoli: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Clássico italiano será disputado neste domingo (23), pela 11ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando manter a liderança do Campeonato Italiano, o Napoli terá pela frente a Roma neste domingo (23), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, pela 11ª rodada da Serie A italiana. O torcedor pode acompanhar o duelo vivo na ESPN, na TV fechada, e da Star+, no streaming.

Com oito vitórias e dois empates, o Napoli busca manter a invencibilidade diante da Roma. A equipe não poderá contar com Amir Rrahmani. Assim, Juan Jesus é o mais cotado para substituí-lo.

Já a Roma, embalada com três vitórias seguidas no Italiano, soma 22 pontos, com sete vitórias, um empate e duas derrotas.

Andrea Belotti pode aparecer no banco de reservas, enquanto Nicolo Zaniolo pode dar apoio a Tammy Abraham.

Prováveis escalações

Escalação do provável ROMA: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Escalação do provável NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Desfalques

Roma

Paulo Dybala, Zeki Celik, Marash Kumbulla e Georginio Wijnaldum, machucados, estão fora.

Napoli

Amir Rrahmani, lesionado, é desfalque certo. O

Quando é?

Getty

• Data: domingo, 23 de outubro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Estádio Olímpico de Roma – Roma, ITA