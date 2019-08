Rogério Ceni reencontra Fábio, “freguês” que irá quebrar sua marca no Cruzeiro

O atual arqueiro cruzeirense foi quem mais sofreu gols de Ceni, que agora chega para treinar a Raposa

Rogério Ceni é o novo treinador do . O ex-goleiro já havia recusado ofertas de outras equipes, incluindo duas feitas pelo , mas desta vez optou por deixar o , onde se notabilizou por um trabalho que lhe transformou em ídolo. Na Toca da , entra para ocupar a vaga deixada por Mano Menezes e vai reencontrar Fábio, goleiro que foi sua maior vítima nos tempos em que ainda atuava dentro das quatro linhas.

Foi por isso que, em meio ao novo sopro de otimismo em um clube que vive crise institucional e, no Brasileirão, está na zona de rebaixamento após 14 rodadas, memes brincando com uma eventual tristeza de Fábio pela chegada de Ceni pipocaram nas redes sociais.

Rogério Ceni treino acabou fabio fica mais 30 minutos bora treinar falta 🤣🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/4oTCb7auWP — moises cruzeirense (@moisesvieira45) August 11, 2019

rogério ceni: fabio, vai lá pro gol que eu vou treinar falta



fabio: pic.twitter.com/W5yZUHabyK — Don Ariel Cabral 🎩 (@cec_tiago) August 9, 2019

O ídolo cruzeirense foi quem mais sofreu gols dos pés do ex-goleiro. Ceni estufou as redes de Fábio sete vezes – seis contra o Cruzeiro, uma contra o . No total, foram quatro de falta e três de pênaltis. A equipe mineira, também com um total de sete tentos sofridos contra o então arqueiro do , foi, ao lado do , a vítima preferida de Rogério.

A zoeira, contudo, ficou apenas no lado bem-humorado dos internautas. Em entrevista à TV Globo, o ídolo cruzeirense demonstrou otimismo pela escolha do novo comandante: “Foi uma decisão que o grupo também participou. A gente se reuniu, jogadores mais experientes, para uma reunião, e dentro da opinião de todos, todos tiveram pensamento muito positivo sobre o trabalho do Rogério”.

Uma outra curiosidade envolvendo Rogério Ceni e Fabio é que o Cruzeiro passará a ter os dois recordistas de jogos no Brasileirão. O hoje treinador ocupa a primeira posição no ranking dos atletas que mais vezes entraram em campo na Série A: foram 575 partidas pelo São Paulo, entre 1993 e 2015; Fábio soma 572, três a menos em relação ao seu novo treinador, que estará ao seu lado quando a marca histórica for quebrada.