Rodrygo vive sua fase mais decisiva no Real Madrid

Sem Benzema, o garoto chamou a responsabilidade e decidiu contra o Mallorca - com jogadas fantásticas

Contratado por mais de 45 milhões de euros antes mesmo de completar 18 anos, Rodrygo chegou ao Real Madrid cheio de pompa. Sofreu com instabilidades, é claro, mas está cada vez mais consolidado como presente e futuro da equipe merengue. E o atacante nunca foi tão decisivo.

Com apenas 21 anos, o ex-jogador do Santos vem decidindo jogo sim, jogo também. Em seus 11 últimos jogos pelo clube no Campeonato Espanhol, participou de 11 gols do Real (com seis gols e cinco assistências). Um número superior do que o fez nos outros 66 jogos pelos Blancos - com dez participações em gol.

Isso sem trazer a cereja do bolo: suas contribuições para o título da Liga dos Campeões na última temporada. Rodrygo decidiu nas quartas de final, contra o Chelsea, e nas semis, contra o City. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o garoto vai evoluindo e mostrando que a titularidade absoluta é questão de tempo.

Sem Karim Benzema, lesionado, contra o Mallorca, neste domingo (11), Ancelotti decidiu recuar Valverde e dar oportunidade para Eden Hazard. Vini Jr. e Rodrygo, então, entraram pelas pontas, cada um de lado, ainda que este último também tivesse liberdade para se movimentar e jogar mais centralizado. E funcionou.

Getty

Ainda que o belga esteja longe de sua melhor forma, a conexão brasileira funcionou no Real, muito por conta da criatividade do ex-jogador do Santos - atuando, em tese, fora de sua posição, no lado direito.

Com a partida empatada em 1 a 1, já no segundo tempo (Valverde empatou o confronto com um chutaço), Rodrygo fez jogadaça e serviu o companheiro Vinícius Júnior, que marcou o segundo. O terceiro do Real veio em nova jogada individual do jogador de 21 anos (à lá Messi, deixando vários adversários no chão e finalizando com qualidade).

Se o atacante conseguir ser mais consistente no lado direito, não há razões para que Ancelotti siga-o mantendo no banco de reservas em confrontos decisivos. E se Rodrygo precisa de tão pouco tempo para decidir, imagine o que fará tendo jogos completos. O Real Madrid e a seleção brasileira agradecem.